JPMorgan belässt GE nach Dividendenkürzung auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "General Electric":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für General Electric angesichts einer Dividendenkürzung und einer angekündigten Konzernverschlankung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 17 US-Dollar belassen.Für Analyst Stephen Tusa von JPMorgan sind die Nachrichten insgesamt so "schlimm wie befürchtet", aber ein Schritt in die richtige Richtung. Die Senkung der Dividende bringe in diesem Jahr etwa 4 Milliarden Dollar an zusätzlichen Finanzmitteln mit sich, die wichtig für das flexible Agieren seien./tih/he Datum der Analyse: 13.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.