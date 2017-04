JPMorgan belässt Fraport auf 'Underweight' - Ziel 58 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Underweight" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen.Die anhaltend starken Fundamentaldaten dürften den europäischen Baustoff- und Infrastruktur-Unternehmen ein solides erstes Quartal beschert haben, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Branchenstudie vom Freitag. Unter den Flughafenbetreibern schätzt sie die Aktien von Fraport mit einem Abwärtsrisiko von 18 Prozent am negativsten ein./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.