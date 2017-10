JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Der vom Flughafenbetreiber veröffentlichte Marktkonsens entspreche in etwa ihren Erwartungen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Freitag. Sie rechne für das abgelaufene Jahresviertel mit einem Umsatzanstieg um 14 Prozent./tih/stb Datum der Analyse: 27.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.