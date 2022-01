JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 48,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für FMC anlässlich der "Healthcare Conference" der US-Bank auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Die Prognosen des Dialyse-Unternehmens für 2021 seien ursprünglich davon ausgegangen, dass sich die Covid-19-Übersterblichkeit in den USA in der zweiten Jahreshälfte normalisieren würde, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei angesichts der Auswirkungen der Corona-Varianten Delta und jetzt Omicron eindeutig nicht eingetreten. Der Ausblick auf 2022 dürfte insofern wenig konkret ausfallen./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2022 / 23:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.