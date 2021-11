JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 48,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC nach dem Kapitalmarkttag von Konkurrent DaVita auf "Underweight" mit einem Kursziel von 48,70 Euro belassen. Der US-Dialyseanbieter, der schon vorab Ziele für 2022 und 2023 ausgegeben habe, habe auf der Veranstaltung für 2023 eine Rückkehr zu einem guten Wachstum versprochen und sich auch zu den Jahren bis 2025 weitergehend geäußert, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Markt habe das aber nicht überzeugt, wie die negative Kursreaktion zeige. Mit Blick auf FMC verheiße das auch keine Erleichterung./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 22:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / 22:23 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.