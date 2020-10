JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 94,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius Medical Care (FMC) angesichts der Ausweitung der Kooperation mit dem US-Krankenversicherer Humana auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94,80 Euro belassen.Analyst David Adlington erwartet nun auf dem Kapitalmarkttag des Dialyseanbieters an diesem Donnerstag weitere Informationen dazu. Unter dem Strich sei die Nachricht für die Stimmung gegenüber der Aktie klar positiv, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch die Geschäftszahlen des Dax-Konzerns dürften kurzfristig davon profitieren./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2020 / 15:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 16:09 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.