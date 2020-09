JPMorgan belässt FMC auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

Finanztrends Video zu Fresenius Medical Care



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Overweight" belassen.Die Aktienkurse der europäischen Medizintechnikunternehmen notierten ungeachtet gesunkener Gewinnerwartungen wieder auf dem Niveau des Jahresbeginns, woraus sich zwangsläufig höhere Bewertungen ergäben, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Entsprechend bevorzugt er günstigere Titel mit Aufwärtspotenzial. Fresenius bleibt sein Favorit vor Branchenkollegen wie der Dialysetochter FMC, Gerresheimer und Philips. Bei FMC rechtfertige das defensive Geschäftsprofil weiterhin einen Kursanstieg - eine anstehende Investorenveranstaltung könnte diesen unterstützen, wenngleich die US-Präsidentschaftswahl Anfang November der wichtigste Faktor für FMC sei./gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2020 / 18:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2020 / 00:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.