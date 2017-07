JPMorgan belässt Essilor auf 'Neutral' - Ziel 105 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Essilor vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen.Das Zahlenwerk werde überschattet von der Fusion mit Luxottica, schrieb Analyst David Adlington in einer Studie vom Donnerstag. Vor allem Details zum Zeitplan des Zusammengehens sowie das Vorankommen in den kartellrechtlichen Fragen wären für die Investoren hilfreich. Allerdings habe sich das Management seit der Ankündigung der Fusion mit Details bislang zurückgehalten./bek/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.