JPMorgan belässt Ericsson auf 'Overweight' - Ziel 125 Kronen

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 schwedische Kronen belassen.Analyst Sandeep Deshpande passte sein Bewertungsmodell in einer am Donnerstag vorliegenden Studie an das erste Quartal der Schweden an. Eine detaillierten Ausblick habe es zwar nicht gegeben, aber positive Signale und die Bestätigung einer guten Auftragslage./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2021 / 22:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.