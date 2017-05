JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 7,75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen.Er rechne angesichts des temporären Gegenwinds von verschiedenen Seiten mit einem eher schwachen Jahresstart des Versorgers, schrieb Analyst Javier Garrido in einer Studie vom Donnerstag. Dennoch dürfte Eon an den Jahreszielen festhalten./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.