JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 7,75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Eon nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7,75 Euro belassen.Analyst Javier Garrido wertete die Klarstellungen des Managements in puncto Dividendenpolitik positiv. Der Energiekonzern verfüge ohne den Atomkraftswerksbetreiber PreussenElektra über Aufwertungspotenzial, schrieb er in einer Studie vom Donnerstag. Im Falle einer Kapitalerhöhung sollten Anleger die mögliche Kursschwäche als Kaufgelegenheit nutzen./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.