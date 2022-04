JPMorgan belässt Engie auf 'Overweight' - Ziel 19,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Engie nach Presseberichten über eine mögliche Übernahme von EDF durch Engie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,50 Euro belassen. Er glaube, dass Engie eindeutig an EDF interessiert wäre, da es sein Wachstum im Bereich Erneuerbarer Energien beschleunigen würde, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn dies sinnvoll wäre, handele es sich bisher aber nur um ein Szenario aus der Presse./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2022 / 08:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2022 / 09:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.