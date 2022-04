JPMorgan belässt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 620 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet nach einer Fachkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 620 Pence belassen. Die Vorträge hätten ein positives Bild für die ganze Flugbranche gezeichnet, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer starken Erholung vor allem bei günstigen Flügen auf Tourismus-Routen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2022 / 22:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2022 / 22:26 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.