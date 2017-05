JPMorgan belässt Dialog Semiconductor auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Dialog Semiconductor vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Der Halbleiterkonzern dürfte seine Ziele für das erste Quartal erreicht haben, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Studie vom Donnerstag. Der Ausblick auf das zweite Quartal könnte zwar unter seiner Prognose liegen und damit die konservativen Erwartungen des Elektronikkonzerns Apple widerspiegeln, doch wichtiger für Dialog sei das dritte Quartal. Denn Apple bringe in der zweiten Jahreshälfte sein neues iPhone auf den Markt./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.