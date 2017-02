JPMorgan belässt Dialog Semiconductor auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Dialog Semiconductor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Dialog Semiconductor auf "Overweight" belassen.Aktuelle Daten aus der Halbleiterindustrie signalisierten, dass die positive Dynamik in der Branche zumindest kurzfristig anhaltend sollte, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer Sektorstudie vom Dienstag. Davon sowie vom erwarteten Verkaufserfolg des nächsten iPhone-Modells sollte Dialog besonders profitieren./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.