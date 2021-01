JPMorgan belässt Diageo auf 'Underweight' - Ziel 2700 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2700 Pence belassen.Nach einem schwierigen Jahr 2020 dürfte das Getränkesegment mit einem erwarteten Umsatzplus von 34 Prozent das stärkste Wachstum innerhalb des europäischen Basiskonsumgütersektors verzeichnen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Kurzfristig hätten sich die Aussichten wegen verlängerter und zusätzlicher Corona-Beschränkungen aber verdüstert und steigerten damit die Abwärtsrisiken für die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2021 / 19:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2021 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.