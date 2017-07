JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight' - Ziel 2500 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Diageo mit einem Kursziel von 2500 Pence und der Einstufung auf "Overweight" auf der "Analyst Focus List" belassen.Die Ergebnisse des ersten Halbjahres dürften in der europäischen Brauereibranche solide ausgefallen sein, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Studie vom Freitag. Im zweiten Halbjahr dürfte die Dynamik anziehen. Beim Mutterkonzern der Marken Guiness und Kilkenny sieht der Experte Überraschungspotenzial./ag/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.