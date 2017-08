JPMorgan belässt Diageo auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Diageo nach einem Investorentreffen in den USA auf "Overweight" belassen.Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Beim Spirituosenhersteller hätten sich die Diskussionen vor allem um das Erreichen des mittelfristigen operativen Margenziels (Ebit) gedreht, schrieb Analyst Komal Dhillon in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Das Vertrauen in eine bessere Entwicklung des US-Geschäfts habe zugenommen./gl/ajx Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.