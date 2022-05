JPMorgan belässt Deutsche Post auf 'Overweight' - Ziel 59,80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59,80 Euro belassen. Angesichts der jüngsten Kursschwäche dürften besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse zum ersten Quartal eigentlich positiv aufgenommen werden, schrieb Analyst Samuel Bland am Dienstag in einer ersten Reaktion. Bei den Wettbewerbern DSV und Kühne & Nagel hätten starke Resultate den Aktien aber auch nicht sonderlich geholfen./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2022 / 07:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2022 / 07:07 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.