JPMorgan belässt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen auf "Neutral" belassen.Der Immobilienfinanzierer habe im vierten Quartal ein deutlich über den Erwartungen liegendes Vorsteuerergebnis erzielt, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Studie vom Donnerstag. Auch die Dividende falle höher aus als am Markt erwartet. Insgesamt sei das Institut aber weiterhin einem starken Wettbewerbsumfeld ausgesetzt./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.