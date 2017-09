JPMorgan belässt Deutsche Euroshop auf 'Neutral' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Euroshop nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Der Fokus habe auf der Bedeutung neuer Konzepte, den Investitionen und dem Potenzial für eine günstigere Schuldenfinanzierung gelegen, schrieb Analyst Erik Salz in einer Studie vom Donnerstag. Dieser Fokus sei richtig, ändere aber aktuell an seinen Schätzungen für den auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilieninvestor nichts./ajx/la Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.