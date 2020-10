JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Die Umsätze auf vergleichbarer Basis hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe der Lebensmittelkonzern seine Neuorganisation angekündigt und einen Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Dank des defensiven Unternehmensportfolios und der niedrigen Bewertung sollte sich die Aktie widerstandsfähig gegenüber den Auswirkungen der Corona-Pandemie erweisen und Luft nach oben haben./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2020 / 07:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2020 / 07:35 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.