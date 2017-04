JPMorgan belässt Danone auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen.Der Nahrungsmittelkonzern habe insgesamt schwache Kennziffern vorgelegt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Freitag. In Reaktion auf die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns WhiteWave Foods erhöhte sie ihre Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2017 und 2018./edh/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.