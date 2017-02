JPMorgan belässt Danone auf 'Neutral' - Ziel 64 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen.Nachdem die Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns in etwa wie erwartet ausgefallen seien, habe sie ihre Prognose für den Gewinn je Aktie in diesen Jahr nur minimal geändert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Mittwoch. Das erste Halbjahr dürfte derweil - wie vom Unternehmen angekündigt - schwierig verlaufen, so dass die Aktien nur wenig Aufwärtspotenzial hätten./la/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.