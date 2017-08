JPMorgan belässt Daimler auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einem Medienbericht über einen möglichen Umbau des Konzerns in eine Holding auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Ein solcher Schritt könnte zu Wertsteigerungen führen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Freitag./ajx/ag Datum der Analyse: 25.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.