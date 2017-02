JPMorgan belässt Daimler auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler nach einer Investorenveranstaltung zur Finanzsparte des Autokonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Daimler Financial Services (DFS) unternehme viele kleine Schritte zur Vorbereitung auf eine Autowelt des komplett autonomen Fahrens, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer Studie vom Mittwoch./edh/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.