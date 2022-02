JPMorgan belässt Credit Suisse auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Underweight" mit einem Kursziel von 10,60 Franken belassen. Das vierte Quartal sei schwach gewesen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Verglichen mit den Resultaten anderer Finanzhäuser sieht er Anzeichen für eine Vertriebsschwäche. Die schweizerische Bank sei aus dem gröbsten noch nicht heraus./tih/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 06:46 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.