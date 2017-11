JPMorgan belässt Coca-Cola auf 'Neutral' - Ziel 49 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach einem Analystentag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 US-Dollar belassen.Der Ton der Veranstaltung sei insgesamt positiv gewesen, schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer Studie vom Freitag. Das Management des Getränkeherstellers sehe die Dringlichkeit, den Umsatz wieder in die richtige Richtung zu lenken. Im Aktienkurs sei dies aber bereits mehr als deutlich eingearbeitet./ajx/stb Datum der Analyse: 17.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.