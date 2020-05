JPMorgan belässt Ceconomy auf 'Underweight' - Ziel 5 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ceconomy nach endgültigen Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen.Da die Umsätze und das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern des Elektronik-Händlers bereits bekannt gewesen seien, habe es nun nur wenig Neuigkeiten gegeben, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie vor alle, darauf, dass Ceconomy bestätigt habe, dass inzwischen 92 Prozent der Geschäfte wieder geöffnet seien. Im Fokus stehe auch, dass ds Unternehmen davon rede, nun auch für den schlimmstmöglichen Fall ausreichend Liquidität zu haben. Sollte das Management mit Blick darauf während des Analystencalls auch Zuversicht verbreiten können, wäre das wohl positiv für die Aktien./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2020 / 06:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2020 / 07:04 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.