JPMorgan belässt CRH auf 'Overweight' - Ziel 59 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Der Baustoffkonzern sei ein Hauptnutznießer des umfangreichen US-Infrastrukturgesetzes, weise eine extrem starke Bilanz auf und spüre weniger Gegenwind in puncto Dekarbonisierung als andere Branchenunternehmen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insofern hätten die Anleger die CRH-Aktie zuletzt unverhältnismäßig hart bestraft./edh/eas Veröffentlichung der Original-Studie: 10.05.2022 / 20:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.