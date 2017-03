JPMorgan belässt CRH auf 'Overweight' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "CRH":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat CRH nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die Aussichten des irischen Baustoffkonzerns seien positiv, vor allem für das US-Geschäft, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Freitag. Kurz- bis mittelfristig dürften sich die Zementpreise auch in Europa wieder erholen./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.