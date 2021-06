JPMorgan belässt Brenntag auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen.Der Chemikalienhändler verspüre weiter rege Nachfrage und das Preisumfeld in der Branche bleibe vorteilhaft, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sollte das Management es schaffen, ein nachhaltig verbessertes organisches Wachstum zu erzielen, könne der in den Papieren eingepreiste Bewertungsabschlag kleiner werden./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 22:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2021 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.