JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 71 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Telefonkonferenz zu den Jahreszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen.Das Management habe Wachstum als Priorität bestätigt, aber auch auf eine gestiegene Effizienz verwiesen, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorgelegten Studie./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.