JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 98 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen.Analystin Celine Pannuti passte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell an die jüngst vorgelegten Halbjahreszahlen des Konzerns an. Die Expertin rechnet nun mit einem etwas schwächeren Abschneiden der Konsumgütersparte, so dass sie jetzt für 2020 auf vergleichbarer Basis von einem insgesamt etwas stärkeren Umsatzrückgang als bisher ausgeht./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2020 / 19:13 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2020 / 19:14 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.