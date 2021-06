JPMorgan belässt Befesa auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Befesa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa nach einer Kapitalerhöhung zur Finanzierung einer Übernahmen in den USA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen.Mit dem angekündigten Kauf von American Zinc Recycling vollziehe der Industrierecycler überraschend einen grundlegenden Wandel in seiner geografischen Ausrichtung, schrieb Analyst Oscar Val Mas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In den letzten Jahren habe sich das Unternehmen auf den chinesischen Markt konzentriert. Die Anleger dürften sich nun unter anderem darauf fokussieren, inwieweit die angepeilten Synergien wohl tatsächlich erreicht werden./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2021 / 01:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2021 / 01:02 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.