JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Studiendaten des Blutgerinnungshemmers Asundexian wiesen auf ein geringeres Blutungsrisiko im Vergleich zum Standardmedikament Eliquis mit dem Wirkstoff Apixaban hin, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei eine sehr erfreuliche Nachricht, die das Vertrauen der Anleger in das Potenzial dieses Produkts sicherlich deutlich stärke. Die Konsensschätzungen dürften daraufhin auch deutlich steigen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2022 / 20:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.