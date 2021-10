JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 67 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach der Bestätigung eines Xarelto-Patents bis 2026 durch das europäische Patentamt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen.Analyst Richard Vosser wertete dies in einer am Freitag vorliegenden Studie positiv. Er habe bislang in seinem Modell für Bayer nur den Patentschutz für den Gerinnungshemmer von Bayer bis 2024 berücksichtigt. Daher sieht er nun für seine Bewertung des Dax-Konzerns Luft nach oben. Entgegen der Entscheidung des Patentamtes können einzelne Länder der Europäischen Union aber immer noch anders entscheiden./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 10:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 10:39 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.