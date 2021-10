JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 67 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen.Das Agrargeschäft dürfte sich ein wenig erholt haben, was aber einer wohl niedrigeren Profitabilität im Pharmageschäft gegenüber stehe, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Jahresziele dürfte der Konzern bestätigten. Allerdings dürfte eher das untere Ende der Prognosen ins Auge rücken angesichts des jüngsten Ausfalls der Glyphosat-Produktionsanlage in Louisiana./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2021 / 00:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2021 / 00:25 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.