JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 125 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen.Ein schwieriges zweites Quartal sei zuvor schon vom Pharmakonzern angedeutet worden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Dienstag. Vor den bald erwarteten Ergebnissen der Compass-Studie zum Kassenschlager Xarelto sehe er deshalb in möglichen weiteren Kursschwächen eine gute Kaufgelegenheit./tih/la Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.