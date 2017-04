JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" belassen.Er rechne bei dem Chemie- und Pharmakonzern mit einem starken Jahresauftakt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Mittwoch. Dies dürfte aber in weiten Teilen der starken Entwicklung bei der Kunststofftochter Covestro zu verdanken sein. Dennoch sollten sich die Resultate positiv auf den Aktienkurs auswirken./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.