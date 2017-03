JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach dem Verkauf von Anteilen an der Kunststofftochter Covestro auf "Overweight" belassen.Dass der Chemie- und Pharmakonzern dennoch seinen Ausblick bestätigte, sei leicht positiv zu werten, schrieb Analyst Richard Vosser in einer Studie vom Donnerstag. Er folgere daraus, dass die übrigen Geschäftsbereiche in diesem Jahr sogar besser als erwartet abschneiden könnten./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.