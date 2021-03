JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 53 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor den Kapitalmarkttagen am 10. und 11. März auf "Neutral" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen.Analyst Richard Vosser warf laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie nochmals einen Blick auf seine Schätzungen für die mittelfristigen Ziele des Agrarchemie- und Pharmakonzerns bis 2024. Bayer dürfte darüber informieren, wie es im Konzern vorangehe, doch sehe er auch die Gefahr, dass die durchschnittlichen Analystenprognosen zu hoch sein könnten. Die neue Richtung in der Pharmasparte dürfte zugleich für etwas Optimismus sorgen./ck/men Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2021 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2021 / 15:35 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.