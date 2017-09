JPMorgan belässt Barclays auf 'Overweight' - Ziel 240 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen.Die Ära der Niedrigzinsen in Großbritannien stehe vor einem Wendepunkt, schrieb Analyst Raul Sinha in einer Branchenstudie vom Dienstag. Davon profitierten im Vereinigten Königreich vor allem die großen Institute. Sein "Top Pick" ist Lloyds./ajx/ag Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.