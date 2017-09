JPMorgan belässt Barclays auf 'Overweight' - Ziel 240 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen.Die Gesamterträge im weltweiten Investmentbanking dürften im dritten Jahresviertel sowohl zum Vorjahreszeitraum als auch zum Vorquartal gesunken sein, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Branchenstudie vom Freitag. Aktiengeschäfte dürften dabei im Jahresvergleich besser gelaufen sein als jene mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen. In seiner globalen Rangfolge der Investmentbanken steht an erster Stelle Goldman Sachs, gefolgt von Morgan Stanley. Danach kommen die europäische Institute Credit Suisse, UBS, Barclays, Societe Generale, BNP Paribas und am Schluss Deutsche Bank./ajx/ag Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.