JPMorgan belässt Barclays auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach einer Konferenz mit britischen Unternehmen auf "Overweight" belassen.Die Ungewissheit über die wirtschaftlichen Aussichten Großbritanniens dürften zwar anhalten, aber kurzfristig seien die Trends bei den heimischen Banken robust, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Kapitalaufbau könnte weiterhin positiv überraschen. Lloyds ist für ihn am besten positioniert./ajx/bek Datum der Analyse: 23.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.