JPMorgan belässt Banco Santander auf 'Overweight' - Ziel 7 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen.Die von der Europäischen Zentralbank verschärften Regeln für notleidende Kredite könnten die Risikokosten der spanischen Geldhäuser steigern, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Wegen ihrer umfangreichen Aktivitäten in Lateinamerika seien Banco Santander und die BBVA davon aber am wenigsten betroffen./edh/mis Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.