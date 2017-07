JPMorgan belässt BP auf 'Overweight' - Ziel 530 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen.Das Interesse weltweiter Investoren beziehungsweise von US-Investoren an europäischen Ölkonzernen nehme angesichts steigender freier Mittelzuflüsse (FCF) und fallender Gewinnschwellen zu; eine gewisse Skepsis bleibe aber, schrieb Analyst Christyan Malek in einer Studie vom Mittwoch. Bei BP schienen die Investoren skeptischer als bei Wettbewerbern, was die Fähigkeit angehe, die operative Gewinnschwelle zu erreichen./mis/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.