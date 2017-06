JPMorgan belässt BP auf 'Overweight' - Ziel 530 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen.Investoren fänden zunehmend Interesse an dem Ölkonzern, griffen aber noch nicht beherzt zu, schrieb Analyst Christyan Malek in einer Studie vom Freitag. Ein Grund sei Skepsis, ob der Ölkonzern die Investitionen reduzieren könne, obwohl er seine Wachstumsperspektiven verteidigen müsse./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.