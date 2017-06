JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 62 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen.Er sehe die langfristigen Aussichten der Investmentbanken nun positiver und bevorzuge unter den global agierenden Häusern die mit Aktivitäten in den USA, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer Branchenstudie vom Montag. Die französischen Branchenvertreter BNP Paribas und Societe Generale hätten der Konkurrenz in Europa Marktanteile abgenommen, doch überraschend gestiegene Kosten hätten das Wachstum der Erlöse zunichte gemacht, weshalb die Renditen deutlich geringer als angestrebt ausfielen./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.