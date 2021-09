JPMorgan belässt BMW auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro

Finanztrends Video zu BMW St



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BMW mit Blick auf die laufende Automobil- und Verkehrsmesse IAA Mobility in München auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen.Der Autobauer habe in seiner Präsentation die weiter hohe Volatilität in der Branche betont und die Jahresfinanzziele trotz steigender Rohstoffpreise bestätigt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die konservative, aber realistische Planung von BMW sollte sich im laufenden und kommenden Jahr auszahlen. Mit seinen Elektrifizierungsplänen sei der Autobauer der Konkurrenz voraus. Die Anlageempfehlung begründete Asumendi mit der hohen Bewertung der Aktie./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2021 / 19:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2021 / 20:05 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.